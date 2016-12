La Commission Orientations et Stratégies du M23 : « Le président Macky Sall et son pouvoir sont attachés aux principes de servitude économique au détriment l’expertise locales »,

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2016 à 22:24 | | 3 commentaire(s)|

La visite d’Etat du président Macky Sall à Paris ayant aboutie à la signature de plusieurs contrats avec certaines entreprises françaises comme Alstom au détriment de l’expertise locale préoccupe fondamentalement la Commission Orientations et Stratégies du M23 (COS/M23). Lors d’une conférence de presse de ce vendredi 23 décembre, les membres de la Cos/M23 ont condamné la posture du président Macky Sall et son pouvoir consistant à laisser en rade l’expertise locale au profit des ''principes de la servitude économique’’.



La présence massive des entreprises étrangères dans le tissu économie du Sénégal fait jaser les mouvements de la société civile. Et pour preuve, les membres de la Cos/M23 fustigent les orientations économiques du Gouvernement sénégalais qui sont, selon eux, aux antipodes du « patriotisme économique », cautionnées par des décisions sans appels en faveur d’entreprises étrangères.



« Le président Macky Sall et son pouvoir sont attachés aux principes de servitude économique au détriment l’expertise locales », martèle la Cos/M23 et d’ajouter : « Nous sommes désolés de constater que la construction et la gestion de la quasi-totalité des infrastructures économiques sont dévolues aux compagnies étrangères et en l’occurrence, aux entreprises françaises ».



Non contents du ‘’développement de façade’’ et d’un ‘’bilan garni par des étrangers’’, les membres de la Cos/M23 invitent le président Macky Sall à œuvrer pour une ‘’économie locale fleurie’’ au grand bénéfice du peuple sénégalais.



Landing DIEDHIOU, Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook