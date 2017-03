La Corée du Nord accusée du piratage de la Banque centrale du Bangladesh

La Corée du Nord pourrait être, selon des enquêteurs américains, à l’origine du vol de 81 millions de dollars sur un compte que la banque centrale du Bangladesh détenait auprès de la Réserve fédérale de New York, affirme mercredi le Wall Street Journal. La justice américaine s’apprêterait à accuser des intermédiaires chinois qui auraient aidé la Corée du Nord à dérober cette somme par piratage informatique en février 2016, ajoute le journal citant des sources proches de l’enquête. En utilisant le système de transfert international SWIFT, des pirates informatiques avaient réussi à se faire virer 81 millions de dollars depuis un compte détenu par la banque centrale du Bangladesh à l’antenne de New York de la banque centrale américaine (Fed). Les hackers avaient inondé la Fed de New York de dizaines de demandes de virements et cherchaient à détourner 850 millions supplémentaires mais l’antenne new-yorkaise de la Réserve fédérale avait bloqué les autres transactions.



source: Sudinfo