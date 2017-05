La Corée du Nord tire un nouveau missile malgré les menaces de sanctions

Pyongyang a procédé dimanche à un nouveau tir de missile balistique. La Corée du sud et les États-Unis ont condamné cette nouvelle provocation qui survient une semaine après le lancement d'un missile de portée intermédiaire.



Malgré les récentes condamnations internationales et la menace d'un durcissement des sanctions qui lui sont appliquées, la Corée du Nord a effectué dimanche 21 mai un nouveau tir de missile balistique, le second en une semaine. L’engin aurait parcouru environ 500 kilomètres.



Séoul a réagi à cette nouvelle provocation, qualifiant ce tir de "dangereux et irresponsable". Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a, lui, estimé que le nouveau tir "piétinait les efforts" internationaux pour parvenir à une "solution pacifique" et "lançait un défi au monde".



Le ministre américain des Affaires étrangères Rex Tillerson a jugé "décevant" et "inquiétant" le nouvel essai nord-coréen. "Nous en sommes au début dans la mise en œuvre de la pression économique et aussi diplomatique" sur le régime de Pyongyang, a-t-il souligné.



Le nouveau président sud-coréen Moon Jae-In a appelé à une rencontre du Conseil national de sécurité, a rapporté l'agence sud-coréenne Yonhap.



Ce nouveau tir survient une semaine après le lancement par Pyongyang d'un missile de portée intermédiaire, le Hwasong-12, qui avait parcouru environ 700 kilomètres. Cet engin avait une portée sans précédent, selon les analystes.



À la suite de ce tir, le Conseil de sécurité de l'ONU s'était réuni à huis-clos mardi pour discuter d'un durcissement des sanctions contre la Corée du Nord. Selon l'ambassadrice américaine aux Nations-Unies Nikki Haley, les États-Unis et la Chine sont en train de préparer une nouvelle résolution pour d'éventuelles mesures punitives supplémentaires contre Pyongyang.



france24