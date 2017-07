La Cour suprême ferme le "Must" du Point E

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2017 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques temps, les habitants de Fann, Point E et généralement ceux de Dakar ont constaté que le restaurant Must a baissé rideau. En faite, c’est le gouverneur de Dakar qui a décidé par arrêté de fermer définitivement le restaurant.



Motifs invoqués : troubles à l’ordre public, de stationnement etc. Cette décision n’avait, bien entendu, pas plu à la propriétaire Aïcha Lô, qui avait saisi la Cour suprême pour demander l’annulation de l’arrêté. Malheureusement pour elle et pour ceux qui fréquentaient les lieux, la Cour suprême a rejeté le pourvoi , vendredi dernier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook