La Cour suprême renvoie Khalifa Sall au 20 juillet

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2017 à 11:09

Khalifa Sall va passera les premier jours de la campagne électorale des législatives en détention. La Cour suprême n’a pas statué hier, jeudi 6 juillet, sur son recours à propos de sa demande de liberté provisoire. Le président de la chambre criminelle de la Haute juridiction a renvoyé le dossier au 20 juillet. Ce, informe le journal Enquête, à la suite du boycott de l’audience par les avocats du maire de Dakar.

Les conseils de Khalifa Sall n’ont pas apprécié la jonction des trois requêtes. L’une a été déposée par Me Ciré Clédor Ly pour le compte de Khalifa Sall et Mbaye Touré. Une autre par Me Ciré Demba Bathily pour Fatou Touré. Et un troisième recours par Me Seydou Diagne aux noms de Yay Bodian, Amadou Mactar Diop, Tayma Diaw et Oumar Bocoum. Mais le greffe a fait une jonction et ouvert une procédure unique.

«Le greffe a ouvert un seul dossier puisque les trois déclarations de pourvoi visent le même», a justifié le juge, Abdourahmane Diouf. Argument qui était loin de satisfaire les avocats de Khalifa Sall. «Il n’y a pas de texte de loi autorisant le greffe à ouvrir un seul dossier, signale Me Ciré Clédor Ly. C’est une violation des droits de la défense si on retient cette affaire sans les autres avocats.»

Les avocats de l’Etat, eux, s’en sont tenus à leur mémoire, renseigne Enquête. Les juges ont rabattu le délibéré et renvoyé l’affaire au 20 juillet prochain, afin de permettre à toutes les parties de faire leurs observations.



Source: Seneweb



