La Couverture maladie universelle en chiffres: 2 millions 300 bénéficiaires, 675 mutuelles de santé, plus dix milliards de dépenses "Durant l'année 2016, plus de 10 milliards Fcfa ont été dépensés dans le cadre de la Couverture maladie universelle (Cmu), et ce, pour prendre en charge gratuitement 2, 696 millions de Sénégalais. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva Marie Coll Seck, hier, lors de l'atelier de partage pour la validation, du "Manuel des procédures de gestion des initiatives de gratuité dans le cadre de la Couverture maladie universelle".

Dans le cadre de la poursuite de la gratuité des soins, le ministère de la Santé et de l'Action sociale en collaboration avec les acteurs de la Cmu, a tenu hier, un atelier de partage.



Une occasion pour le ministre et les parties concernées, d'échanger sur le contenu du Manuel des procédures de gestion des initiatives de gratuité. Mais aussi d'identifier les goulots d'étranglement et d'adopter de nouvelles procédures de gestion de ces initiatives. Le ministre de la Santé en a profité pour faire le point sur les résultats obtenus en 2016.



Selon Mme Eva Marie Coll Seck, toutes les choses qui sont faites par la Cmu, englobent des indicateurs et l'un des indicateurs qui ne fait pas partie des gratuités, c'est le nombre de mutuelles de santé qui ont été mises en place.



"Et nous avons aujourd'hui plus de 675 mutuelles de santé et cela prouve la vitalité de ce secteur". Au plan des gratuités, le ministre indique, "pour l'année 2016, il y a eu plus de 10 milliards Fcfa qui ont été utilisés pour la mise en oeuvre de cette gratuité. Rien que pour la dialyse, c'est plus de trois milliards".



Mme Eva Marie Coll Seck de poursuivre, "Ne serait-ce qu'en 2016, 2,5 millions de cas d'enfants malades ont été pris en charge. Il y a plus de 120 000 personnes qui ont bénéficié du Plan sésame, 60 000 séances de dialyse et 16000 césariennes", a fait savoir le ministre qui pense que ces résultats sont insuffisants.



Pour l'année 2017, le ministre affirme, "il y a beaucoup de difficultés, du fait des retards dans la mise à disposition des fonds pour assurer le remboursement. Mais, c'est des choses qui arrivent".



Ainsi pour Awa Marie Coll Seck, il faut trouver une solution. Pour cela, le ministre confie, "nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Economie et des Finances pour qu'on puisse avoir vraiment un accès, d'une manière continue, aux fonds qui sont dans notre budget pour pouvoir aller dans le sens d'améliorer tout ce qui se fait à l'heure actuelle".



Toujours dans le même sillage, le ministre d'informer, "nous avons mis en place 674 mutuelles de santé qui ont permis l’enrôlement de plus de 2 000 300 bénéficiaires depuis le lancement du programme de la Couverture maladie universelle (Cmu). Il y a eu une place importante avec tous les programmes et toutes les initiatives de gratuité. Et cela a montré la volonté de prendre en charge, soit les personnes les plus démunies soit les soins particulièrement coûteux ".



L'As

