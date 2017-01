La Crei vend l’immeuble de Bibo : 655 millions par appartement L'immeuble Eden Rock, qui situe au centre-ville de Dakar et qui appartient à Bibo Bourgi, est en vente. En exécution de l’arrêt de la Crei condamnant l’homme d’affaires à 5 de prison et 138 milliards de francs CFA d’amende, le gouvernement l’a saisi. La direction des Domaines l’a mis sur le marché depuis trois jours. Le prix de base d’un appartement de ce luxueux complexe immobilier est de 650 millions de francs CFA.



Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2017 à 08:51 | | 0 commentaire(s)|

Malgré sa mise sur le marché, Bibo Bourgi considère toujours que l’immeuble Eden Rock reste sa propriété. Ses avocats mettent en garde les potentiels acheteurs : « Ces acquéreurs doivent savoir que la prétendue confiscation des appartements (concernés) de ce complexe immobilier fait l’objet d’une procédure pendante devant une juridiction internationale statuant sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international », posent-ils.



Ils poursuivent : « La sentence finale qui sera rendue par le tribunal arbitral sera opposable aux acquéreurs qui pourront voir leur titre indûment acquis contesté en justice puisqu’ayant été acquis dans de telles conditions et donc à leurs risques et périls. »



Les avocats de l'homme d'affaires ajoutent que leur client ne « manquera pas de mettre en œuvre toutes les voies de droit utiles à la préservation de ses actifs sur le territoire sénégalais et au prononcé des décisions sanctionnant des actes qui y porteraient atteinte ».



Depuis sa condamnation, en mars 2015, Bibo Buurgi se bat contre la confiscation de ses biens. Il clame qu’il n’est pas le prête-nom de Karim Wade, comme on l’accuse, en saisissant des organes internationaux. C’est ainsi qu’il avait déposé un recours devant l’Ohada et la Banque mondiale. Mais ces deux instances se sont déclarées incompétentes pour statuer sur les requêtes déposées contre le Sénégal.



Le Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook