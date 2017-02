La DIC arrête deux des djihadistes poseurs de bombes à Grand Bassam

Deux djihadistes viennent d’être arrêtés sur le territoire sénégalais. Dans un communiqué de la direction générale de la police parvenu à a Rédaction de Leral.net, les hommes en bleu font état d'une interpellation à l'auberge Keur Damel si sieur Ould Sidi Mouhamah Sina de nationalité malienne né en 1974 à Toumbouctou, alors qu'il s'apprêtait à quitter aux environs de midi, après un séjour d'un mois dans cet auberge. Puis, le chauffeur Ould Am Sydilamin de nationalité malienne qui résidait Aux parcelles assainies à l'unité 26 a lui aussi été arrêté.



Ils ont été accusés d’avoir fait exploser des bombes à Grand Bassam. Ils étaient en cavale pendant un bon moment maintenant. Dans la continuité de l'opération combinée des éléments de la brigades d'intervention polyvalent (BIP) et ceux de la DIc ont aussi appréhendé à la gare routière Beaux Marécher le chauffeur Ould Am Sydilamin de nationalité malienne qui résidait Aux parcelles assainies à l'unité 26



Les enquêteurs de la DIC ont d’abord surpris l’un dans un auberge de la place, il répond au nom Ould Siidu Muhamed Sina. Le second, dont l’identité n’a pas été encore déclinée, a été appréhendé dans la ville de Pikine plus précieusement à la gare routière des Baux Maraîchers dans une voiture dont la matricule fait référence à la Gambie.



lls sont présentement en interrogation à la DIc.



Khary DIENE, Leral.net