La Délégation au pèlerinage se lâche : « Le voyagiste véreux a voulu arnaquer les pèlerins »

De la Mecque où il est, le chargé de la communication de la Délégation générale au pèlerinage, Abdoul Aziz Mbaye a salué la démarche enclenchée contre le voyagiste « véreux ». Il estime que « c’est la suite logique à apporter au comportement de ce voyagiste véreux qui l’a fait sciemment et qui a voulu arnaquer… le mot n’est pas trop fort… les pèlerins ».

M. Mbaye rappelle « tout simplement que le 21 juillet 2017, tous les voyagistes étaient autour du Délégué général au pèlerinage à la Mecque et de son équipe pour parler du quota ; et tout le monde était unanime à dire que tous ont atteint leurs quotas et qu’ils ne pouvaient pas faire de réinscriptions ».

« Donc, s’ils viennent dire qu’ils encaissent de l’argent, c’est qu’ils l’ont fait sciemment », a-t-il tiré comme conclusion ce jeudi sur Rfm. Abdoul Aziz Mbaye informe que la délégation va vers le retrait « pur et simple du quota ».



Dans le même sens, l’action civile va se poursuivre entre ce voyagiste « véreux et les pèlerins qui ont été victimes de ses agissements ».







