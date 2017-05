La FFF félicite Varane et zappe Benzema Un message tombé dans l'oreille d'un sourd.

Benzema : "Je ne me prends pas la tête et j'emmène bien le ballon"





Hier (jeudi), sur le compte Twitter de l'équipe de France, les instances dirigeantes du football français ont fait le choix de congratuler uniquement Raphaël Varane pour la finale de la Ligue des Champions. "Raphaël Varane et le Real Madrid ont éliminé l'Atlético et joueront à nouveau une Finale de la Ligue des Champions!", tel était le message publié avec des applaudissements en forme d'émoticônes.



Après cette publication, de nombreux internautes ont exprimé leur mécontentement et aussi leur colère. Face à cet afflux de critiques, le tenant du compte a réagi et publié la justification suivante : "Bonjour! Nous parlons uniquement de l'actu sportive des joueurs qui ont été sélectionnés en Equipe de France lors de la dernière année".





Réal Madrid

