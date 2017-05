La FSF souffre d’une gestion ombrageuse, selon Gaston Mbengue

« La fausseté est une tare morale. Elle est dans le monde du sport et le gangrène. Dans le domaine du football, à cause de la fausseté et du complot, le Sénégal ne cesse de claudiquer. La fédération sénégalaise de football est dans une situation alarmante à cause d’une mauvaise gestion, insatisfaisante et d’une insuffisance de résultats. C’est la seule raison de la volonté nationale des acteurs et de la résolution radicale des dirigeants du monde footballistique à œuvrer pour un renouvellement immédiat du personnel dirigeant de la Fsf dont je suis membre.



Elle marche à reculons, louvoie d’échecs en déception et zigzague de revers en déboires.



C’est pourquoi, la candidature du président sortant pour un énième mandat après 10 ans sans résultats est une forfaiture, celle d’un perdant dépassé et déphasé qui opte pour la conspiration afin de se laisser aller à la facilité.



La Fédération sénégalaise de football souffre d’une gestion ombrageuse dans ce pays où la gestion transparente est un credo et où chaque acteur doit se soumettre à une obligation de résultats et de comptes-rendus. L’actuel président est plutôt convoqué au tribunal de l’histoire que dans une campagne pour une réélection. Il est invité à présenter aux acteurs du football les résultats de sa gestion et un compte-rendu détaillé et capillaire de son bilan financier », selon les propos de Gaston Mbenge relayés par le quotidien Stades.





Thierno Malick Ndiaye