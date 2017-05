La Fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba était au palais Le chef de l’Etat a reçu la fédération des groupements religieux et culturels des disciples de cheikh Ahmadou Bamba. C’est en prélude à l’organisation de leurs journées culturelles islamiques qui auront lieu les 19 et 20 Mai prochain.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Mai 2017 à 11:05 commentaire(s)|







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook