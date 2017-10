La Fédération nationale des boulangers décrète deux jours de grève

Les 2 et 3 novembre prochains seront des jours pénibles pour les Sérères. Et pour cause, ce sera des jours sans pain. Eh oui, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal a décidé de mettre à exécution ses menaces.



Hier, elle a fait face à la presse pour dénoncer les difficultés du secteur empêtré dans une crise sans précédent, nous renseigne l'As. D'ailleurs, 43 boulangeries ont déjà mis la clé sous le paillasson.