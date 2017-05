La Fiba autorise finalement le port du voile Les basketteuses ont finalement été autorisées à porter le voile musulman, a annoncé jeudi la fédération internationale (FIBA), réunie à Hong Kong, à l’issue d’un processus de révision entamé en septembre 2014 et qui met donc fin à l’interdiction.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2017 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

« Le bureau central a approuvé la proposition soumise par la Commission technique qui autorise le port du voile par les joueuses, a indiqué la Fiba dans un communiqué. La nouvelle règle a été développée afin de minimiser le risque de blessure et de préserver une uniformité de couleur avec le reste de l’équipement vestimentaire ».



Cette décision, qui doit encore être ratifiée d’ici vendredi lors du congrès de l’instance mondiale, entrera en vigueur au 1er octobre 2017.



« On s’en souvient en 2014 »



En 2014, furieux, le Qatar avait retiré son équipe féminine des Jeux Asiatiques car le port du voile, ainsi que tout autre couvre-chef, n’était alors pas autorisé pour des raisons de sécurité et avait qualifié « d’insulte » cette interdiction.



La même année, six joueuses jouant pour l’Inde avaient également été forcés de retirer leur turban traditionnel avant de s’attacher les cheveux avec des élastiques. De nombreuses autres disciplines, le football notamment, interdisent le port du voile.



Source : Figaro

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook