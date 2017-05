La Fondation Sonatel outille le lycée de Thiaroye avec un don de matériel didactique d’une valeur de 17 millions de FCFA Classé 3e au Concours Général sénégalais de l’édition 2016 avec au total 7 distinctions, le lycée de Thiaroye a reçu ce mercredi un important lot de matériel didactique des mains de l’administratrice de la Fondation Sonatel, Aminata Fall Sidibé, en présence du corps enseignant, des autorités municipales, des élèves et des partenaires de ladite Fondation. Un don estimé à 17 millions de francs Cfa qui, selon le proviseur de l’établissement, permettra de promouvoir la culture de l’excellence chez les élèves.

Situé au cœur de la banlieue Dakaroise, le lycée de Thiaroye compte un effectif de 2 800 élèves. De ce fait il a été classé l’année dernière 3e au Concours General Sénégalais derrière le lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye et la maison d’Education Mariama Ba et a glané 07 distinctions dont deux premiers prix, deux deuxièmes prix et trois accessits.



Vu les performances et les conditions déplorables dans lesquelles l’établissement se meut, la Fondation Sonatel engagée à prôner l’excellence, a mis à la disposition du lycée de Thiaroye, du matériel didactique constitué de manuels de Mathématiques, de Sciences physiques, de SVT, de Philosophie et de Langues d’une valeur de 17 millions de francs Cfa.



Se montrant fière de cet acte, l’administratrice de la Fondation Sonatel, Aminata Fall Sidibé soutient que sa structure accorde une place de choix aux lycées situés en banlieue et dans les régions qui occuperaient les meilleures places du palmarès du Concours General Sénégalais. Et le lycée de Thiaroye s’est distingué de force et de belle manière lors de l’Edition 2016 dudit Concours pour lequel le lycée a enregistré des résultats performants. Avant d’ajouter que « les résultats du baccalauréat ont confirmé cette excellence avec 39 mentions », rappelle Mme Sidibé sous les applaudissement nourris des élèves venus nombreux assister à cette cérémonie.



Apres avoir félicité le corps professoral, l’administration et les élèves, Aminata Fall Sidibé soutient que « face à de telles performances, la Fondation a tenu à récompenser le lycée de Thiaroye à travers ce don de matériel didactique composé de plus de 2 000 ouvrages ».



Le proviseur du lycée, Kao Diagne, n’a pas manqué de montrer sa satisfaction après ce geste «significatif » soulignant que la bibliothèque de l’établissement souffrait énormément de manque d’ouvrages. Il dit : « ce don est venu à son heure et grâce à cette donation le lycée de Thiaroye peut avoir l’espoir d’occuper la première place pour les Concours Généraux à venir », a-t-il promis.



Cheikh Makhfou Diop

