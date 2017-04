La France aux urnes pour une présidentielle 2017 indécise

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2017 à 10:37

Plus de 50 000 policiers et gendarmes, appuyés par 7 000 militaires de l’opération « Sentinelle », sont mobilisés.

Nous y voilà enfin. Après une campagne insensée du début jusqu’à la fin, pleine de surprises, de rebondissements et d’intox diverses et variées, les quelque 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales se rendent aux urnes, dimanche 23 avril, pour le premier tour de l’élection présidentielle (ceux de l’outre-mer ont commencé dès hier).

Plus de 50 000 policiers et gendarmes, appuyés par 7 000 militaires de l’opération Sentinelle, sont mobilisés, trois jours après l’attentat ayant coûté la vie à un policier sur les Champs-Elysées. C’est la première fois qu’une présidentielle se déroule sous état d’urgence, en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015.

De l’ouverture des bureaux de vote à 8 heures jusqu’à l’obtention de résultats consolidés, cette journée exceptionnelle sera suivie et racontée en direct sur Le Monde. fr. A Paris et partout en France, nos journalistes sont mobilisés pour vous faire vivre ce dimanche à l’issue duquel deux candidats devraient être sélectionnés pour le second tour, le 7 mai.

Les premiers chiffres sur la participation, qui s’annonce relativement faible, devraient être connus à 12 heures, puis à 17 heures. En 2012, elle avait été de 79,48 % pour le premier tour, contre 83,77 % en 2007 et 71,60 % en 2002 (le plus faible taux de la Ve République).

Quant aux premières estimations des résultats, elles pourraient ne pas être fiables dès 20 heures ; il faudra peut-être être plus patient que d’habitude pour savoir quels seront les deux vainqueurs parmi les quatre donnés favoris par les sondages.

Elire le huitième président de la Ve République En tout, onze hommes et femmes se présentent pour la magistrature suprême. De l’extrême gauche de Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) à l’extrême droite de Marine Le Pen (Front national) en passant par l’extrême centre d’Emmanuel Macron (En marche !), chacun des prétendants a pu défendre son programme et les priorités qu’il juge essentielles, qu’elles soient proches ou éloignées despréoccupations des Français que nous avons interrogés durant cette campagne.

Parmi les onze candidats en lice, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan et la figure de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud ont été les premiers glissé leur bulletin dans l’urne, respectivement à Yerres (Essonne) et à Pantin (Seine-Saint-Denis). Jean Lassalle a voté à Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques). Le candidat du PS Benoît Hamon a voté à Trappes (Yvelines).

Le Monde



