La France dans le monde Petit pays par sa taille, la France a cependant joué un rôle crucial dans l'histoire du monde et demeure par sa richesse, sa culture et sa puissance; un acteur important de la mondialisation. Sur quels atouts la France s'appuie-t-elle pour peser sur le reste du monde ?

L'héritage impérial



De son passé colonial, la France a conservé quelques « confettis d'empires » aux quatre coins de la planète. Petits par leur superficie à l'exception de l'immense Guyane, ces territoires sont stratégiquement essentiels pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont souvent des îles et qu'ils permettent à la France d'exercer sa souveraineté sur les espaces maritimes alentours. La France dispose ainsi d'une zone économique exclusive (ZEE) maritime de 11 millions de km2, la deuxième la plus étendue au monde après celle des États-Unis.



Ensuite ces territoires, répartis sur tous les continents, permettent à la France de maintenir une présence militaire prête à intervenir rapidement partout sur la planète. Enfin, les différences climatiques de ces territoires par rapport à la métropole permettent d'y pratiquer des activités et des cultures originales et complémentaires. Administrativement, l'outre-mer français se divise en deux catégories de territoires :

• Les départements et régions d'outre-mer (DROM) : il s'agit de territoires sur lesquels les lois françaises s'appliquent pleinement et qui possèdent comme n'importe quelle région métropolitaine un Conseil régional. La France possède cinq DROM : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte.

• Les communautés d'outre-mer (COM) : il s'agit de territoires qui, tout en étant français, se sont vus accorder une large autonomie administrative. Les lois françaises s'y appliquent mais peuvent être adaptées en fonction des spécificités locales. Parmi les COM, on trouve Saint-Pierre et Miquelon, la Polynésie française, Wallis et Futuna ou encore Saint-Barthélemy.



La Francophonie



La France a également laissé une empreinte profonde dans ses anciennes colonies devenues indépendantes. Cette empreinte est notamment linguistique: il y a plus d'étrangers que de Français qui parlent la langue française. Avec 220 millions de locuteurs, le Français est la huitième langue la plus parlée dans le monde, et sa forte présence en Afrique, où la population augmente le plus actuellement, devrait lui permettre de consolider sa stature internationale.



Créée en 1969, l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) a pour mission de promouvoir l'usage et la diffusion de la langue française dans le monde. Elle réunit des États francophones (pas tous) mais également tous les pays qui souhaitent encourager son action pour diverses raisons. Elle compte aujourd'hui 57 États membres et 20 États observateurs qui se réunissent lors de sommets internationaux réguliers.



L'émigration française



L'influence de la France dans le monde passe également par la présence de nombreux Français hors de leur pays. On estime qu'ils sont ainsi 1,5 million à vivre à l'étranger, essentiellement pour des raisons professionnelles. Ils contribuent à diffuser la culture française et à tisser des liens entre la France et le reste du monde. Pour éduquer les enfants de ces expatriés, mais aussi souvent les enfants des élites des pays en question, un réseau de lycées français existe dans presque tous les pays du monde. Ils sont réputés pour leur excellence qui explique que les places y sont très convoitées par les populations des pays où ils sont implantés.



Le poids de la France dans le monde : Une grande puissance géopolitique



La France est un pays qui pèse dans les grandes enceintes internationales. Elle fait partie du club très fermé des cinq pays qui disposent d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui lui permet d'opposer son veto à toute décision contraire à ses intérêts.



La France dispose de l'arme atomique et d'une armée de 250 000 soldats professionnels parmi les plus performantes au monde, la seule avec celles des États-Unis et du Royaume-Uni à être en mesure de se déployer sur n'importe quel continent pour une opération extérieure d'envergure et de longue durée. Cette capacité de projection hors du territoire national est accrue par l'existence de plusieurs bases militaires françaises non seulement dans les territoires d'outre-mer mais aussi dans des pays alliés qui en ont fait la demande comme le Sénégal ou les Émirats arabes unis.



Symbole de cette puissance militaire de la France, son industrie d'armement qui est parmi les leaders mondiaux du secteur. La France est également une grande puissance diplomatique comme en témoigne son réseau d'ambassades (163) qui est le plus étendu au monde après celui des États-Unis. Paris accueille le siège de grandes institutions internationales comme l'UNESCO ou l'OCDE, Strasbourg celui du Parlement européen et de la Cour de Justice européenne, et Lyon celui d'Interpol. La France est enfin l'un des principaux pourvoyeurs d'aide au développement ce qui contribue à parfaire l'image globalement positive dont elle jouit dans le monde, notamment grâce à sa culture.



Un géant économique



La France occupe la cinquième place au classement mondial des pays en fonction de leur PIB, talonnée par le Brésil qui a récemment dépassé le Royaume-Uni. À ce titre, elle est membre du G8 et du G20, mais aussi de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle compte des firmes transnationales-FTN parmi les plus puissantes au monde (Total, Carrefour, Axa, BNP Paribas) et, est un marché très attractif pour les FTN du monde entier qui y réalisent des IDE massifs.



Les performances économiques de la France tirent notamment profit de la réputation du pays à l'étranger: les vins, la gastronomie ou la mode sont autant de secteurs dans lesquels la France bénéficie d'une véritable « rente de réputation ». Chaque année ce sont ainsi plus de 130 millions de bouteilles de Champagne qui sont exportées dans le monde entier. Il en va de même pour le tourisme: avec 75 millions de visiteurs étrangers annuels, la France est le pays qui accueille le plus de touristes au monde, notamment grâce au rayonnement mondial de sa capitale. Les FTN françaises sont particulièrement puissantes dans le secteur du luxe, notamment au travers du leader mondial du secteur, LVMH (Louis Vuitton Moët Hennesy) mais aussi de groupes comme Hermès ou Kering.



Une puissance en déclin ?



Affectée par la crise économique, la France est de plus en plus concurrencée par certains pays émergents. Sa balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre ses exportations et ses importations, est gravement déficitaire. Certains secteurs jadis puissants de l'industrie française, notamment l'automobile, traversent aujourd'hui de graves difficultés. Son déficit public, c'est-à-dire la différence entre les dépenses et les revenus de l'État est également inquiétant. En conséquence, la France est contrainte de diminuer son budget affecté à la Défense, ce qui se traduit par un recul progressif de ses capacités militaires. Il ne faut cependant pas noircir la situation car ces difficultés sont largement communes à tous les pays du Nord et le pays dispose d'atouts considérables pour se maintenir, à commencer par tout ce qui relève de son image positive dans le reste du monde.



