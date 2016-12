La France prête 200 millions d'euros au Sénégal pour des TER à Dakar...avec la coopération des groupes français Alstom et Eiffage

La France a accordé mardi un prêt de près de 200 millions d'euros au Sénégal pour la construction d'une ligne ferroviaire à Dakar avec la coopération des groupes français Alstom et Eiffage.



France et Sénégal ont signé à l'Elysée un protocole financier pour un prêt du Trésor de 95 millions d'euros ainsi qu'un accord de prêt de 100 millions d'euros via l'Agence française de développement (AFD).



Ces accords ont été signés dans le cadre de la visite d'Etat en France du président sénégalais Macky Sall, qui s'est rendu lundi sur le site alsacien d'Alstom de Reichshoffen.



Le groupe français a été chargé de fournir 15 trains express régionaux (TER) pour satisfaire les besoins croissants de Dakar, une ville en plein essor qui devrait compter cinq millions d’habitants d’ici 2030.



Eiffage a annoncé pour sa part la signature avec le gouvernement sénégalais d'un contrat d'un montant de 373,5 millions d'euros pour la construction de 57 kilomètres de voies.



La RATP et la SNCF sont aussi impliqués dans ce projet pour l'exploitation et la maintenance de la nouvelle ligne qui reliera à terme le centre de la capitale sénégalaise au nouvel aéroport international Blaise Diagne, situé à Diass, à environ 50 km du centre de Dakar via la ville nouvelle de Diamniadio.



Les trains desserviront 14 stations sur une distance de 57 km qu'ils effectueront en 45 minutes. Le nombre de voyageurs par jour est estimé à 115.000.



Reuters (Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)

