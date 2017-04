La Ghanéenne Nana Oforiatta-Ayim crée une encyclopédie de la culture africaine

Une historienne ghanéenne crée un important héritage culturel pour l’Afrique. Elle a développé une Encyclopédie de la culture africaine, un livre de 54 volumes qui rassemblera des informations sur tous les pays du continent.

Nana Oforiatta-Ayim s’est proposée de créer une collection d’information sur la culture africaine. Avec un Master en philosophie dans les langues et les cultures africaines, elle a principalement travaillé comme écrivain et historienne de l’art.

Son «Projet Encyclopédie Culturelle», raconte l’art de tous les pays africains, motif qui explique sa division en 54 volumes.

Nana Oforiatta-Ayim a réuni une «équipe de rêve» d’artistes ghanéens, musiciens, cinéastes, écrivains et photographes ghanéens, entre autres, pour guider et éditer le premier volume de l’encyclopédie consacré au Ghana.

Elle estime que chaque pays prendra environ deux ans pour un volume complet, et a élaboré un plan pour la création des autres volumes, en fonction de l’expertise qu’elle aura recueillie avec la première.

Le projet a reçu en 2015 une subvention de 40 000 $ provenant du musée de Los Angeles. Cette institution a vu dans l’encyclopédie, une étape importante dans la préservation de l’art africain, des connaissances culturelles et de l’histoire.



