La Grande Histoire du WALO ( vidéo )

Le Waalo (ou Oualo) est une région historique du Sénégal, centrée sur le delta du fleuve Sénégal, dans le nord-ouest du pays, autour de NDAR. L'un des anciens royaumes issus de l'éclatement de l'empire wolof du Djolof au XVIe siècle, le royaume du Waalo était situé au nord du Sénégal et au sud de la Mauritanie et occupait une position stratégique entre le monde arabo-berbère et l'Afrique noire. Sa capitale était Njurbel, située au sud de la Mauritanie actuelle.

