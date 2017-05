La JDS sur la détention du maire de Dakar: "Macky Sall et BBY veulent isoler Khalifa Sall et le voir sombrer dans la névrose" LA JDS (Jeunesse pour la démocratie et le socialisme) a qualifié de "barbares", les conditions de détention du maire de Dakar. Elle accuse le pouvoir de vouloir "isoler" l'édile de la capitale afin de le "pousser à la démence".

Dans un communiqué intitulé "L'isolement de Khalifa Sall ou le retour à la barbarie", la JDS qui a analysé les conditions de détention du maire de la capitale, a estimé que le régime tente de le pousser vers la névrose.



Le coordonnateur de la structure Babacar Diop et ses camarades sont convaincus de "la mise en branle d'un complot politico-judiciaire ourdi par le régime de Benno Bokk Yaakaar pour la liquidation du maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall".



Selon eux, cela prend une nouvelle tournure. "Le plan d'exécution de ceux qui ne respirent que pour comploter, pour fomenter de sales besognes , entame la phase de l'élimination physique après l'échec programmé de leur tentative de briser la carrière politique du leader de Taxawu Ndakaru".



Pour la JDS, l'acte de restriction des visites du maire de Dakar est une violation flagrante et ignominieuse des droits humains. "Un Etat civilisé se départirait de telles pratiques qui relèvent des régimes dictatoriaux."



Les jeunes alliés de Khalifa Sall pointent du doigt le régime en place qui selon eux, " se complaît dans une lâche politique de terreur". "Le pouvoir de Macky Sall a peur et devient dangereux. Il utilise la force pour régler des problèmes politiques, pour liquider des adversaires politiques", a dénoncé la JDS.



Avant d'avertir que que tous les régimes qui se sont évertués à ces pratiques, l'ont appris à leurs dépens. "Avec le chef de l'APR, nous sommes à nouveau à l'ère de la pensée unique, de la barbarie politique à l'état pur. Tous ceux qui refusent de s'aplatir, vont voir s'abattre sur leurs têtes avec un sadisme extrême, le couperet de la puissance publique. L'Etat de droit s'écroule lorsque ceux qui sont chargés d'en faire une réalité, sont perdus par leurs passions cruelles".



C'est ainsi que la JDS a jugé urgente la nécessité de faire face en soutenant que "notre pays ne mérite pas d'être gouverné sous le régime de l'exception fait de privations de libertés. Cette situation n'est que le prélude à des soubresauts préjudiciables à la stabilité du pays.



Personne ne peut subir l'injustice continuellement avec indifférence. Macky Sall installe les conditions d'une future révolte populaire. Le maire de Dakar peut compter sur le soutien du peuple", a prévenu la JDS, qui a par ailleurs exigé la libération sans conditions de Khalifa Ababacar Sall.



