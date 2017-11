La Jeunesse pour la démocratie et le socialisme loue au pilori le régime du président Macky Sall Dans un communiqué de presse parvenu à leral.net, la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (Jds) a littéralement dézingué Moustapha Niasse et les siens. « (…) la force sans le droit, c’est lâche. L’acte de levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar SALL, adopté par la majorité Benno Book Yakaar relève purement et simplement de la lâcheté politique. La 13e législature vient de prouver à la face du monde, qu’elle est indigne de mériter la confiance du peuple sénégalais qu’elle vient de trahir par cet acte honteux et ignoble », peut-lire dans le texte.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2017 à 23:21 | | 0 commentaire(s)|

« En vérité, la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (Jds) considère que ce n’est pas le député Khalifa Ababacar Sall qui est atteint au premier chef, mais c’est la souveraineté populaire qui lui a permis de bénéficier de l’immunité parlementaire que la majorité Benno Bokk Yakaar vient de remettre en cause. Cette majorité aveuglée par des règlements de comptes politiques a sapé le fondement démocratique de nos institutions parce qu’elle a refusé au député Khalifa Ababacar Sall ce que le peuple lui a donné à l’issue des élections législatives du 30 juillet 2017 », poursuit le document.



La Jds pense que « par cet acte, on entrevoit jusqu’où Macky SALL est prêt à aller pour assouvir son désir politique qui l’obsède ... à avoir par tous les moyens un second mandat. Macky Sall est aujourd’hui un maniaque du pouvoir. Il est prêt à sacrifier n’importe qui pour continuer ses envolées démesurées que le pouvoir lui permet de réaliser.



Que cela passe donc par les violations flagrantes et élémentaires des règles qui régissent la vie de nos institutions, comme c’est le cas avec l’immunité parlementaire, ne doit guère surprendre . Macky Sall menace dangereusement la paix civile. Le Sénégal n’est pas à l’abri de troubles violents. L’injustice engendre la violence ».



Par conséquent, ceux qui pensent obtenir, par le dialogue, des changements majeurs dans le processus électoral, nagent dans la naïveté politique. Dialoguer avec Macky Sall par le biais de son Ministre de l’Intérieur, c’est une perte de temps, indique le communiqué qui poursuit que toutes les forces politiques embarquées dans ce dialogue « qui n’en est pas un et qui aspirent à une alternative en 2019, doivent prendre leurs responsabilités ».



« C’est la résistance et le combat qui permettront de réunir les conditions électorales favorables pour mettre fin à ce régime cynique et dangereux. Elles doivent, de ce fait, arrêter, incessamment, de prendre part à cette kermesse politique pour ne pas servir de faire-valoir. Le combat de rue est la seule issue qui reste à l’opposition ». A ce propos, la Jds invite les consciences encore honnêtes et saines de notre pays, à faire face afin de détruire la dictature de Macky Sall.











Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook