La Journée internationale de la Fille s'est tenue ce mardi 10 octobre, à Pikine La Journée internationale de la Fille s'est tenue ce mardi 10 octobre, à Pikine. "Ensemble pour promouvoir le potentiel de chaque fille" était le thème de cette journée. Issakha Diop, maire de Pikine Est, Khadim Diop, Maïmouna Astou Yade, présidente de J-GEN, Pape Gourgui Ndong, ministre de la Jeunesse, entre autres, étaient de la partie. Ensemble, ils se sont engagés pour donner un élan fort au combat qu'ils veulent porter, pour promouvoir la gente féminine.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2017 à 18:55

Pape Gorgui Ndong qui a présidé la cérémonie, de rassurer: "*Nous savons tous que la jeunesse féminine constitue une catégorie importante de notre société. Par conséquent, l'Etat du Sénégal, depuis un certain temps, a mis en place un arsenal de mécanismes pour prendre en charge la mécanique des jeunes filles.



Au niveau de tous les secteurs des services de l'Etat, le Gouvernement du Sénégal est parvenu à mettre un relais, un représentant qui

se charge de toutes les questions de genre dans tous les départements ministériels.

La journée internationale dédiée à la jeune fille, une occasion pour le

ministre de la jeunesse de montrer son engagement auprès des jeunes du

Sénégal, en compagnie des organismes internationaux. En "*partenariat

technique et financier*" avec ces derniers, Pape Gorgui Ndongue de

préconiser l'engagement d'un "*débat constructif*" afin de "*mettre en

place des mécanismes pour améliorer les conditions d'existence des jeunes

filles dans notre pays...

Au delà du cadre réglementaire qui interdit, aujourd'hui au Sénégal,

certaines pratiques faites aux jeunes filles, il existe un plaidoyer fort

de l'Etat du Sénégal, auprès des populations, pour une sensibilisation, une

communication, des discussions interactives avec l'ensemble des couches de

la population pour le changement de comportement*", poursuit le ministre de

la jeunesse.

A l'occasion de cette importante activité organisée en prélude de la

journée de demain (mercredi 11 octobre), consacrée par l'Onu depuis

décembre 2012 comme étant la journée mondiale pour les filles, c'est une

occasion pour le Sénégal de témoigner tout son engagement dans la promotion

des filles*", souligne, de son côté, Maïmouna Yade.



Violences physiques, mariages précoces, exploitations, la traite des

filles, la non scolarisation des filles, autant de fléaux dont sont

confrontés les filles. Des situations qui "*compromettent les perspectives

d'avenir des filles en matière d'emploi et d'indépendance financière, à

l'âge adulte*", regrette la présidente de J-GEN.



"*A travers le monde, les filles autonomisées font entendre leur voix pour

défendre leurs droits et leurs protections, dans toutes les situations.

Elles s’efforcent d'adapter la violence à l'égard des femmes et des filles,

de faire valoir les droits des populations autochtones... Au Sénégal, près

de 65% des populations ont moins de 35 ans et plus de la moité sont des

jeunes femmes. Ces dernières restent encore confrontées à plusieurs

obstacles", dénonce toujours Maïmouna Yade Khalil Kamara

