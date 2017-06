La Juve a peur d’un joueur (et ce n’est pas CR7) A quelques heures de la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Juventus, redoute le travail défensif de Casemiro dans la zone de Paulo Dybala…





Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2017 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Le plan de jeu du staff de Zinedine Zidane face à la Juventus (qui pointait notamment la faiblesse de Barzagli) a fuité dans la presse espagnole en début de semaine, à quelques jours de la finale de la Ligue des champions de samedi. La stratégie collective des Bianconeri, elle, ne bougera pas d’un iota par rapport aux doubles confrontations contre le Barça et Monaco, tant la tactique de Massimiliano Allegri est malléable à souhait. Le coach turinois a peur d’un seul joueur: il ne s’agit pas d’un élément offensif, mais de Casemiro.



Pour Allegri, le milieu défensif des Merengues va en effet gêner considérablement Paulo Dybala, le 9 et demi de la Vieille Dame. "Il n’est pas le meilleur techniquement, il n’est pas le joueur le plus doué du Real. Mais sa présence est fondamentale, il est la base, il donne un équilibre qu’aucun autre joueur ne peut donner. Depuis que Madrid a Casemiro, cela a beaucoup changé", a lancé l’entraîneur devant la presse.



Pour rappel, la présence de Casemiro dans l’équipe-type du Real est LA trouvaille de "Zizou". A son arrivée sur le banc en janvier 2016, le jeune technicien français avait inséré un numéro 6 derrière Luka Modric et Toni Kroos, les deux plaques tournantes de l’équipe. Casemiro devrait ainsi serrer de près Dybala durant la rencontre, mais devra aussi éviter les fautes à répétition. Ce n’est pas dans la stratégie dévoilée dans la presse, mais dominer ce "match dans le match" est également crucial.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook