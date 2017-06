La Korité prévue le lundi 26 juin (Aspa)

L'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie (Aspa) prévoit l’apparition de la lune ce samedi, mais elle ne sera visible qu’à l’œil nu le lendemain, dimanche. D'où la célébration de l’Aid-Fitr est prévue pour le lundi 26 juin 2017.



La communauté musulmane avait commencé le jeûne le même jour. Elle pourrait célébrer la fête de l’Aid-Fitr à l’unisson. L'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie (Aspa) a sorti un communiqué sur les prévisions du croissant lunaire.



Selon son président Marame Kairé, « dimanche 25 juin, il sera possible de voir la lue à l’œil nu au Sénégal ».



L’Aspa précise, dans les colonnes de l'Observateur, que la « zone de visibilité à l’œil nu couvrira l’ensemble des pays africains et le reste du monde ». Le dimanche la lune se « couchera à 21h 13, sa surface éclairée sera de 4, 42% et elle sera âgée de 1j17h ».