La LD exige une évaluation « exhaustive et sans complaisance » du processus électoral Abordant le premier point, lors de la réunion de son Secrétariat Permanent (SEP), après avoir entendu le compt- rendu sur l’ouverture du dialogue politique autour des questions électorales présenté par le camarade Ousmane Badiane, Secrétaire national chargé des élections, la Ligue démocratique a salué l’initiative du gouvernement d’engager des concertations avec tous les acteurs politiques sur le processus électoral.

Au regard des nombreux dysfonctionnements notés au cours des élections législatives du 30 juillet 2017 et de l’imminence des échéances électorales présidentielles et locales de 2019, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique estime qu’ «il est impératif de procéder à une évaluation exhaustive et sans complaisance de tout le processus électoral ». C’est pourquoi, il invite, d’une part, l’ensemble des acteurs politiques à engager « un dialogue inclusif et sincère » sur toutes les étapes du processus électoral ; et d’autre part, le gouvernement à procéder à l’application rigoureuse des recommandations consensuelles qui seront retenues au terme de ces concertations politiques.



C’est à ce prix que les acquis démocratiques qui ont valu à notre pays deux alternances politiques pacifiques seront maintenus et renforcés.



D’ores et déjà, le Secrétariat Permanent engage le département chargé des élections du parti à formuler des propositions « pertinentes » sur toutes les questions soumises au débat au cours de ce dialogue politique.



Analysant la situation désastreuse des migrants africains en Libye, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique a exprimé sa vive préoccupation face à l’ignominie que constitue le trafic des migrants en transit en Libye. Pour le SEP de la Ligue Démocratique, il est absolument inacceptable de procéder au commerce d’êtres humains.



Convaincu en effet que tous les hommes sont investis de la même dignité, il condamne, « vigoureusement », dans le communiqué, cette pratique « d’un autre âge » et invite les Chefs d’Etat du continent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces actes ignobles ; mais aussi à « procéder au rapatriement » des migrants dans leurs pays d’origine.



Au delà des déclarations d’intention, ces Chefs d’Etat ont le devoir de préserver la dignité de leurs concitoyens et de refuser la négation de leur humanité à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales.



Dans ce sens, le Secrétariat Permanent de la LD appelle toutes les autorités compétentes, au Sénégal et en Afrique, à concevoir et à mettre en œuvre des politiques publiques capables de résorber le chômage des jeunes, qui constitue la source principale de l’immigration clandestine.



Dans l’immédiat, le SEP de la Ligue Démocratique exige que tous les commanditaires et les auteurs de ces scandaleuses pratiques soient traduits devant les juridictions compétentes.



S’agissant de la vie du parti, le Secrétariat Permanent exhorte toutes les structures du parti à tout mettre en œuvre pour l’application diligente et méthodique des conclusions issues de la session ordinaire du Bureau Politique du parti tenue le 21 octobre 2017.



Enfin, le Secrétariat Permanent a décidé d’envoyer une délégation du Bureau Politique de la Ligue Démocratique à Tivaouane, pour rendre une visite de courtoisie au khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour et à la famille de El hadj Malick Sy à l’occasion de l’édition 2017 du Maouloud, informe le texte.





