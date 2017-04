La LONASE devient partenaire officiel de la Ligue Pro, 75 millions pour accompagner le foot local La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) et la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) ont officialisé ce mercredi, un accord au terme duquel la LONASE devient partenaire officiel du football professionnel sénégalais pour la saison en cours 2016-2017. Pour accompagner le développement du foot local, hier (mercredi) au siège de l’entreprise, le secrétaire général de la Lonase, Birane Ndao a remis un chèque de 75 millions francs Cfa au président de la Ligue sénégalaise, Saer Seck.

La LONASE va soutenir les 5 événements organisés par la LSFP : la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions et le Sargal Foot Pro.



Le contrat de partenariat a été signé dans les locaux de la LONASE par le Président de la LSFP et le Directeur Général de la LONASE, représenté par son Secrétaire Général en présence du Top Management de la LONASE et des membres du Bureau de la LSFP.



Saër Seck, président de la LSFP indique : « Nous sommes heureux de signer ce partenariat avec la LONASE qui va nous permettre de disposer de plus de ressources financières pour faire évoluer le football local. Le championnat national est le principal vivier de nos équipes nationales donc nous devons le renforcer. Le football local est aussi le premier employeur de jeunes au Sénégal avec près de 2.000 emplois créés, et ce partenariat avec la LONASE va permettre également de pérenniser les emplois de ces jeunes sénégalais qui ont choisi le football comme métier.



Le football représente un puissant vecteur de communication et promotion pour les marques et la LSFP a un énorme potentiel à exploiter car il s’agit du seul dispositif de partenariat d’un sport majeur au Sénégal qui permet à un partenaire comme la LONASE, d’être présent sur tout le territoire national avec une forte exposition. »



Birane Ndao, Secrétaire Général de la LONASE ajoute : « Ce partenariat s’inscrit en droite ligne avec la stratégie de la LONASE qui vise l’amélioration de la performance sociale et environnementale. C’est une continuité de notre engagement constant auprès du football national car la LONASE accompagne la Fédération Sénégalaise de Football, mais également la Lutte, le Basket et l’Hippisme avec plus de 500 millions FCFA mobilisés chaque année pour sponsoriser le sport national.



Nous visons également par ce partenariat, en plus de la visibilité offerte par la Ligue, de pouvoir développer des jeux de paris spécifiques à notre football national.



Le rayonnement de notre football au plan international passe inévitablement par le développement du football local. »

