La Police dénonce la furie aveugle des supporteurs de l’Union Sportive de Ouakam et l'absence d'une grille de protection complète sur le pourtour intérieur du stade Précisions sur les faits qui se sont produits au stade Demba DIOP

Contrairement à ce qui a été relayé par une certaine presse, le stade Demba DIOP a reçu ce jour et comme d'habitude dans de pareilles circonstances, un dispositif sécuritaire correct. Mais avec la furie aveugle des supporteurs de l’Union Sportive de Ouakam, déclenchée par le but égalisateur de l’équipe adverse et l'absence d'une grille de protection complète sur le pourtour intérieur du stade, la pelouse a dans la cohue, été envahie et le match naturellement, arrêté par l'arbitre.



Dans des situations pareilles, la présence de la Police n'est pas de charger mais plutôt de contenir la foule, pour éviter plus de dégâts, notamment avec l'affaissement d’un pan de mur, entraînant des blessés et des morts sur le coup.



Les douloureux événements sont dus moins à l'importance numérique de la Police qu'à la violence aveugle à laquelle s'ajoute l'accident né de l'affaissement d'un pan de mur. La Police Nationale s'incline devant la mémoire des disparus, souhaite prompt rétablissement aux blessés et en appelle à une prise de conscience plus accrue, afin de bannir la violence sous toutes ses formes dans les stades et ailleurs.





LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES DE LA POLICE NATIONALE

