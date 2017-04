La Première dame prend en charge les frais médicaux des cas sociaux internés à l'hôpital de Thiès

(APS) - Les frais médicaux des cas sociaux internés à l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, ont été entièrement pris en charge par la Première Dame du Sénégal, Marième Faye Sall, a appris l’APS du directeur de la structure sanitaire, Dr Babacar Mané.

Dr Mané qui s’est dit "très touché" par la visite surprise effectuée ce lundi par Marième Faye Sall dans son centre hospitalier, a estimé que "d’ici un mois les patients n’auront rien à payer en terme d’ordonnances et de prise en charge à cause de son geste de haute portée sociale".

Le directeur de l’hôpital a également magnifié la promesse de Mme Sall d’aider au relèvement du plateau technique de la structure sanitaire avec l’appui de la Fondation "Servir le Sénégal" et ses partenaires au bénéfice des populations de Thiès. L’épouse du chef de l’Etat, Macky Sall a rendu visite aux malades alités aux services d’orthopédie, de la pédiatrie, de la maternité où elle a payé sur place les frais d’ordonnances que plusieurs malades lui ont présentés. A la surprise des visiteurs, accompagnants de malades et même du personnel médical de l’hôpital régional, Mme Sall, accompagnée par le directeur, a fait le tour de plusieurs salles d’hospitalisation où elle a multiplié des gestes de soutien à l’endroit des patients. Même les conducteurs de motos Jakarta, les chauffeurs de taxi stationnés au parking de l’hôpital et les vendeurs massés devant le portail, ont bénéficié des largesses de la présidente de la Fondation "Servir le Sénégal".

