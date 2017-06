La RAMPE célèbre la Journée internationale de la Veuve et de l’Orphelin Pour célébrer la Journée internationale de la Veuve et de l’Orphelin, ce 23 juin, la RAMPE (la Rencontre des acteurs et mouvements pour l’émergence) a remis des soutiens à plus de 2000 veuves et orphelins. Selon le coordonnateur de la RAMPE, Hamidou Ba, par ailleurs membre du directoire politique de l’Apr, cette cérémonie est organisée pour éveiller les consciences et rappeler à la République que nous devons célébrer les veuves et les orphelins chaque année dans ce pays.

Le 23 juin, décrété en 2014 par l’Organisation des Nations-Unies comme la Journée internationale de la Veuve et de l’Orphelin, a été une occasion pour la Rencontre des acteurs et mouvements pour l’émergence (RAMPE) de convier plus de 2000 veuves et orphelins au Grand théâtre, ce vendredi pour célébrer cette journée.



Sous le Thème de « La solidarité et l’action sociale en faveur des veuves et des orphelins dans le Plan Sénégal émergent (Pse)», cette journée a été riche de partage et de soutien envers les concernés. Selon le coordonnateur de la RAMPE, Hamidou Ba, plus de 2000 veuves et orphelins ont été enregistré et ont bénéficié de soutien.



A cet effet, la remise symbolique a eu lieu mais; le responsable politique de l’Apr Hamidou BA n’a pas voulu se prononcer sur la valeur ou la nature de cet appui. « Nous ne voulons pas dévoiler la somme donnée aux bénéficiaires. Nous le faisons parce que nous croyons qu’il faut soutenir ces veuves et orphelins. Ce que nous donnerons au veuves et aux orphelins n’a pas commencé aujourd’hui, et ne s’arrêtera pas aujourd’hui.



Pour ce 23 juin, c’est juste une remise symbolique tout le reste nous les trouverons dans leurs quartiers, dans leurs maisons pour leur offrir des soutiens », a- t-il informé



A l’en croire, c'est une façon d'interpeller les autorités sur la cause de ces couches vulnérables. « Nous voulons attirer l’attention de la République sur la vulnérabilité de cette couche pour non seulement qu’on célèbre leur journée, mais qu’on les associe dans les programmes sociaux pour un peu soulager leur peine et leur douleur ».



Selon toujours le coordonnateur de la RAMPE, Hamidou Ba, il n’ y a eu pas de critère de sélection pour bénéficier de ces aides. « Il n’y a pas de critère de sélection ils sont tous d’égale dignité et bénéficiaires. Nous avons enregistré plus de 2000 veuves et orphelins qui pour l’essentiel, viennent de Dakar et de la Banlieue. Ce n’est que le début, nous ferons le reste avec l’aide de toute les bonnes volontés qui veulent nous accompagner dans cette action », a déclaré le responsable politique de Kanel.



Cette journée internationale de la Veuve et de l'Orphelin a été aussi une occasion pour formuler des prières en ce mois béni de Ramadan pour le repos de l’âme des Sénégalais qui ont rendu de nombreux service au pays ou qui sont morts dans les accidents de circulation ou tout simplement dans les pirogues pour aller en Europe chercher fortune pour leurs familles.



