La Russie suspend sa participation au budget du Conseil de l'Europe

La Russie a informé vendredi 30 juin le Conseil de l'Europe qu'elle suspendait sa participation à son budget, nouvel épisode dans les frictions entre Moscou et l'institution paneuropéenne chargée notamment des questions de droits de l'Homme.



Dans une conversation téléphonique, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a prévenu le président du Conseil de l'Europe Thorbjorn Jagland que la Russie "ne contribuera pas au budget du Conseil de l'Europe jusqu'à la restauration totale des droits de la délégation russe" dans l'institution, selon un communiqué de la diplomatie russe.



Dans un autre communiqué, la diplomatie russe a dénoncé la "dégradation de la situation" au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) et la "campagne de persécution frénétique" visant les députés d'autres pays cherchant à normaliser les relations avec la Russie.



Les 18 députés russes de l'APCE, qui siège à Strasbourg (France), sont privés de droit de vote depuis avril 2014, en guise de sanctions après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie. Après le vote de ces sanctions, les élus russes ont claqué la porte de l'hémicycle strasbourgeois, boycottant les travaux de l'Assemblée parlementaire auxquels ils n'ont pas participé depuis plus de trois ans.



"Dans le même temps, la Fédération de Russie continue son travail significatif dans le Conseil de l'Europe", note toutefois le communiqué de la diplomatie russe.



L'APCE est dénuée de pouvoir législatif, mais est destinée à favoriser le dialogue, notamment sur des questions liées à la démocratie et aux droits de l'Homme. Elle réunit quatre fois par an à Strasbourg 318 députés, issus des parlements nationaux des 47 pays membres du Conseil de l'Europe.



Avec AFP