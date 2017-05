La Sénélec mobilise 2000 milliards pour améliorer ses prestations (SG)

Ces fonds permettront de booster la production, créer des pistes, mettre en place des réseaux de transport et de distribution, construire plusieurs centrales électriques, faciliter la communication par l’outil informatique, l’accueil, entre autres, a-t-il dit.



‘’Pour l’ensemble de ces projets, nous sommes à 2000 milliards de francs CFA dont 254 milliards pour l’année 2017. Nous avons pratiquement mobilisé tous les financements’’, a déclaré M. Dia, en marge d’un séminaire de formation au profit du Collectif des journalistes économiques du Sénégal (COJES).



Il a souligné que l’octroi de financements était très difficile car, l’entreprise ne disposait pas ’’de comptes qui sont validés’’. ’’Mais, aujourd’hui, la confiance est revenue et nous refusons même des prêts parce que nous estimons que tout le programme a été bouclé’’, a t-il ajouté.



‘’Si les investisseurs viennent dans notre pays, il faut qu’ils sachent, quelles sont les actions à faire pour avoir le courant et combien il coûte. Cela sera une action continue’’, a dit Abdoulaye Dia.



Aps