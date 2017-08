La Senelec procède au changement de tension dans certaines localités pour améliorer la qualité de service

COMMUNIQUE

Senelec procède au changement de tension dans certaines localités pour améliorer la qualité de service



Dans le souci d’améliorer la qualité de service auprès de sa clientèle, Senelec a entrepris un important projet de changement de tension au niveau de certaines localités de Dakar et sur la Route de Rufisque.



Il s’agit des secteurs suivants : Centre-ville de Dakar (Place de l’Indépendance, Camp DIAL DIOP, Avenue des Diambars, Avenue Jean Jaurès, Boulevard de la République, Daniel Sorano, Avenue Roume, Rue Carnot), le Stade Demba Diop, la Grande Mosquée de Dakar et ses alentours et les localités situées sur la Route de Rufisque allant de la Rue 1 à la Rue 3.



Ce projet de changement de tension a pour objectifs de mettre aux normes le réseau électrique de Senelec, de réduire les pertes techniques et d’améliorer la qualité du service fourni aux clients, notamment les entreprises et les ménages.



Senelec informe que la première étape du projet de changement de tension consiste à un travail d’enquête et de prospection sur le terrain qui sera mené par ses équipes auprès de l’ensemble des ménages et entreprises concernés.



Ainsi, Senelec invite tous les clients concernés par le projet, à réserver le meilleur accueil possible à ses agents et prestataires, en vue de faciliter le travail de vérification des installations électriques et précise que tous les frais sont à sa charge.



Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour les éventuels désagréments occasionnés par ce projet destiné à améliorer la qualité de service et à renforcer la sécurité des installations électriques.



Le Directeur de la Distribution