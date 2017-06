La Sonatel inaugure son premier Datacenter à Rufisque,pour héberger des données informatique

La société nationale des télécommunications (SONATEL) a procédé ce mardi à l’inauguration de son premier Datacenter "destiné à gérer les besoins internes et externes des entreprises".



Le représentant du Ministre des Postes et Télécommunications, a coupé le ruban qui marque l’acte officiel de l’inauguration de ce Datacenter en compagnie de Alioune Ndiaye, Directeur Général de Sonatel, et du maire de Rufisque Ouest, Alioune Mar.



En effet, ce Datacenter, le plus grand de l’Afrique de l’Ouest du centre, édifice géant basé à Rufisque/Dakar, pourra héberger des millions d’information dans des serveurs informatiques exploités pour répondre aux besoins du client.



Ce Datacenter sera également ouvert aux pays africains qui voudraient y faire héberger leurs données informatiques, a indiqué le responsable du projet, Ange Coly.



« Ce Datacenter est donc une innovation majeure dans l’écosystème numérique du Sénégal, qui marquera une avancée significative dans le stockage et la sécurisation des données des entreprises publiques et privées », a déclaré le Directeur Général de la Sonatel.



Infrastructures de nouvelle génération



Construit sur une superficie totale de plus de 3,5 hectares, il a coûté près de dix (10) milliards de FCFA pour la partie infrastructure. La surface bâtie comprend trois blocs de bâtiments avec un (1) bloc administratif dédié aux bureaux, trois (03) salles informatiques ayant chacune une surface de 250 m² et une capacité de 70 baies actives, deux (02) locaux opérateur/fédérateur (OP/FED) d’une surface technique utile de 32 m² pouvant accueillir chacun, 10 baies IT de 800×800 mm organisées en deux rangées, et des locaux pour onduleurs et transformateurs avec une plateforme destinée à recevoir les groupes électrogènes.



Ce Datacenter est d’une toute nouvelle génération. Il bénéficie d’une multi redondance à tous les niveaux, c’est-à-dire que tous les équipements sont doublés afin d’offrir une sécurité et une disponibilité permanentes.



Il évolue donc dans un univers hautement sécurisé en termes de configuration électrique (architecture Tier 3 garantissant 99,98% de disponibilité), d’infrastructures techniques et de surveillance, son accès étant aussi fortement contrôlé par une biométrie combinée au badge magnétique pour la sécurité des salles.



Son autonomie énergétique est assurée par deux groupes électrogènes de grande puissance et une quasi mini-centrale électrique, avec l’arrivée directe de la moyenne tension du courant électrique.



Le système de refroidissement recyclable à l’eau froide est une première au Sénégal. Un système de brouillard d’eau pour la protection incendie permet d’éteindre le feu en préservant tout le matériel sensible. Il est en Tier 3+ (supérieur au Tier 3 selon le classement Uptime Institute), classement où le maximum est l’échelon 4.



Le Tier 3+ a toutes les exigences du Tier 3 plus le fonctionnement en mode actif/actif et ondulé au niveau de la production et de la distribution CFO (Courant Fort), ainsi que l’architecture de secours GE, tout comme la haute disponibilité des productions et distributions de froid qui fonctionnent également en mode actif/actif. 72h de stockage de fuel sont disponibles sur le site.



Landing DIEDHIOU, Leral