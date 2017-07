La TNT au Sénégal : Une lenteur incompréhensible ?

Depuis 2015, date de notre passage à la Télévision Numérique Terrestre (T.N.T.), nous constatons une lenteur incompréhensible concernant la couverture du territoire national.



Le groupe Excaf qui a gagné le marché est-il à la hauteur ?



Pourquoi ne sortent-ils pas assez souvent dans les médias pour nous expliquer clairement où en sommes nous ?



Nous, qui nous trouvons par exemple à Louga, sommes las d’attendre et cette situation est la même dans la plus grande partie du pays.



Ils doivent s’activer et ne ménager aucun effort pour finir leurs installations avant la fin de l’année et ensuite ; au moins dans chaque capitale régionale, avoir un grand magasin de stockage des décodeurs et autres matériels annexes pour bien contrôler la vente et éviter la spéculation.



Au cas échéant, chaque individu qui achète son matériel est enregistré et le groupe Excaf disposera de ses propres techniciens qui iront dans les familles pour bien faire les installations.



L’état du Sénégal n’a pas retenu la candidature des étrangers donc Excaf ; de grâce, relevez le défi et montrez que vous en êtes capables. Ceci c’est dans votre intérêt d’abord et qui plus est, dans l’intérêt général car si vous ne réussissez pas, l’Etat pour un marché pareil, n’hésitera pas à faire appel à l’expertise internationale.



Samba Fall