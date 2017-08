"La Tabaski sera célébrée le 1er septembre 2017" ( Expert en Astronomie)

L’expert en Astronomie, le docteur Abdoulaye Gaye a indiqué, jeudi à l’APS, que la fête musulmane de l’Aïd-Al-Adha ou Tabaski sera célébrée le 1er septembre 2017, soit au 11-e jour de l’éclipse totale du Soleil, attendue le 21 août à 18h 31mn 34s.



Cette éclipse totale qui traversera les Etats-Unis de part en part est un phénomène qui ne s’est pas produit depuis 99 ans, a-t-il dit, expliquant toutefois que "le 1er croissant de lune ne sera visible que le lendemain 22 août au soir".



L’astronome retient de cela que "le début du mois de Zil Hijjah, le 23 août et le 1er septembre comme Tabaski et, la veille la Station de Arafât (31 août)". Par ailleurs, Dr Gaye estime que l’autre conséquence est que "la Tamkharite aura lieu aussi dans le même mois solaire, le 30 septembre 2017".



"Cette éclipse annonçant conséquemment les fêtes de Tabaski et de Tamkharit qui se dérouleront dans le même mois solaire (les 1er et 30 septembre prochains) est d’autant plus pour les musulmans que personne dans le monde ne pourra prétendre avoir vu la Lune sans être démenti sur le champ", relève l’expert en Astronomie.



L’éclipse totale du Soleil du 21 août prochain est "la première éclipse totale du Soleil à passer aux Etats-Unis au 21éme siècle et la première à traverser entièrement le pays d’une côte à l’autre depuis 1918 et devait attirer quelque 300 millions de personnes" informe le spécialiste.



Il a fait remarquer que "tout présage que ce sera l’éclipse la plus regardée avec la mobilisation par la NASA (Agence américaine de l’aéronautique et de l’espace) de moyens colossaux d’observation. Elle sera aussi la plus photographiée de l’histoire dépassant le record de +l’éclipse eurasienne+ du 31 août 1999".

"Le spectacle sera de courte durée, le maximum étant de 2mn 40s dans le Kentucky. L’ombre de la Lune courra en effet sur le sol à la vitesse de 1.700 km/h et traversera l’intégralité du continent nord-américain en 1h30mn environ une bande large de 113km où on peut voir l’éclipse totale !", analyse Dr Abdoulaye Gaye.



Il explique qu’"une éclipse solaire totale, c’est un moment irréel, où l’astre du jour devient noir, son atmosphère demeurant visible, telle une chevelure éthérée’’.



’’Le temps d’environ 2 mn, une ambiance crépusculaire s’étend en pleine journée. La température chute de quelques degrés. L’horizon se pare d’une couleur étrange, étoiles et planètes apparaissent dans le ciel. Un spectacle inoubliable".

