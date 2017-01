La Zambie accueille sa première femme pilote de chasse

Après avoir rejoint l’armée en 2012, Muwamba a eu la chance de faire partie du programme des Forces aériennes de la Zambie pour former des pilotes qui vont combler l‘écart entre les sexes sur le terrain.



« Les hommes ne sont nos compétiteurs, mais des partenaires avec lesquels on devrait travailler, et les femmes devraient donc commencer à participer et à démontrer leurs capacités. Pour cela, je suis prête à relever les défis », avait-elle déclaré au journal Times la semaine dernière.

« Par exemple quand je suis dans l’avion, il ne distingue pas le sexe. Je peux aussi lui donner la bonne direction pour qu’il vole correctement », ajoute Muwamba.



Les impossibilités peuvent être rendues possibles tant que l'on est déterminé à atteindre son but.

Le commandant de la Force aérienne de la Zambie, le lieutenant-général Eric Mwaba Chimese, avait annoncé en 2015 sa décision d’intégrer d’avantage des pilotes femmes, question de stimuler la lutte pour l‘égalité des sexes dans le pays.

Selon le général de brigade Kapungwe, qui est le commandant de cette base aérienne à Mumbwa, le fait d’avoir le sous-lieutenant Muwamba comme première pilote de chasse illustre clairement que les femmes sont entrain de progresser dans le domaine.



“Nous voulons dans l’avenir voir plus de femmes dans le pays devenir des pilotes de chasse “, peut-on lire dans le Times.

Le sous-lieutenant Thokozile Muwamba a quitté l’Université de Copperbelt (CBU) en tant qu‘étudiante de première année pour rejoindre l’armée et poursuivre sa carrière de rêve. Elle doit son succès au travail acharné, à la détermination et à l’inspiration de sa famille et de ses instructeurs. “Les impossibilités peuvent être rendues possibles tant que l’on est déterminé à atteindre son but.”, a-t-elle conseillé aux femmes.

Thokozile Muwamba fait partie aujourd’hui de la courte liste de pilotes féminins en Afrique. Le continent compte peu de femmes pilotes dans l’armée de l’air.



Le Nigeria a décoré sa première pilote, l’Officier d’aviation Blessing Liman, en 2012. Liman était apparemment la première femme militaire pilote en Afrique de l’Ouest à l‘époque.



source: africanews