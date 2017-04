La belle démocratie ghanéenne, regardez!!!

Rédigé par Khary DIENE le 19 Avril 2017 à 19:12 | Lu 323 fois

Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo reçoit chaleureusement et s'entretient avec ses trois prédécesseurs, les anciens présidents Jerry John Rawlings, John Agyekum Kufuor et John Dramani Mahama.

Des images comme on aimerait bien les voir souvent en Afrique.