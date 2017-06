La belle leçon de Ronaldo ! Lorsqu’il a reçu un de ses prix récemment, Ronaldo l’a dédié à un certain …Albert Fantrau. Puis il a dit : « oui, je suis grand footballeur et tous mes succès, c’est grâce à mon ami Albert »



Les gens se sont regardés en se disant « mais qui est ce monsieur Fantrau ? »

Puis Ronaldo a continué : « Nous avions joué ensemble dans une équipe de jeunes. Quand les recruteurs de Sporting sont venus nous observer, ils nous ont dit que l’attaquant qui marque le plus de buts, sera recruté dans l’Académie du Sporting de Lisbonne.



Ce jour-là, nous avions gagné 3-0. J’ai marqué le 1er but puis Albert a marqué le 2e de la tête. Et puis le 3e but était celui qui a impressionné tout le monde. Albert a démarré à l’aile, puis s’est retrouvé en face à face avec le gardien, a dribblé le gardien et tout ce qu’il lui restait à faire, c’est de pousser le ballon dans les goals vides. Entre-temps, je courais à ses cotés…. Et au lieu de tirer dans les buts, Albert décide de me passer le ballon et je marque. Voilà comment je me retrouve à l’Academie Sporting Lisbonne.



Apres le match je suis allé vers lui, et lui ai demandé: " Pourquoi tu as fait ça?" et il a répondu: « "Parce que je sais que tu est meilleur que moi".



Curieux d’en savoir plus, les journalistes se sont mis a enquêter et ont pu rencontré ce Albert Fantrau pour lui demander si l’histore racontée par Ronaldo est vraie, et il l’a confirmé, en ajoutant que sa carrière de footballeur s’était terminée après ce match, car c’était la seule opportunité pour devenir professionnel et depuis ce temps, il est resté sans emploi.



Cependant, les journalistes observant sa maison luxueuse et sa mercedes garée au garage, ont demandé a Albert: "mais étant sans emploi, comment avez-vous pu avoir une pareille maison et voiture si luxueuse? Vous avez l’air plutôt à l’aise matériellement".

La réponse d’Albert: « tout ça ? .. c’est Ronaldo »



Morale de cette histoire :

Posons-nous la question suivante : combien parmi nous ont un jour fait quelque chose de semblable à Ronaldo et Albert ?



Au contraire, beaucoup parmi nous sont coupables de tout le contraire de cette histoire : la chicheté, l’égoïsme et l’ingratitude



Entraidons-nous afin que nous soyons fiers des succès de nos frères/soeurs/amis/proches Et quand on aide quelqu’un à réussir, c’est que Dieu nous observe.

