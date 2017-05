Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La "cakey face" : qu'est-ce que c'est et comment l'éviter ? Rédigé par leral.net le Samedi 13 Mai 2017 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|

C’est la hantise de toutes celles qui portent du fond de teint ! Se retrouver avec un teint « cakey » signifie avoir un surplus de fond de teint ultra-disgracieux, et donc des brillances, des pores apparents et un grain de peau granuleux…



Dans une interview accordée au magazine TeenVogue.com, le make-up artist Vincent Oquendo’s a révélé ses meilleures astuces pour éviter cet effet. Découvrez-les juste en dessous..

.

Conseil n°1 : bien hydrater sa peau

Même si vous avez une peau mixte ou grasse, il est essentiel de bien l’hydrater avant d’appliquer votre fond de teint. Cela évite ensuite que le produit marque les zones de sécheresses et les pores.



Conseil n°2 : pshitter une brume hydratante

Vaporisez une brume hydratante, de type eau thermale ou eau de rose, avant et après l’application de votre fond de teint. « Cela permet de fondre le fond de teint à la peau et d’obtenir un fini plus lumineux et naturel » explique Vincent.



Conseil n°3 : bien choisir son pinceau

Pour obtenir un fini naturel et léger, il est important d’utiliser une petite quantité de fond de teint et de l’appliquer avec un pinceau adéquat. Selon Vincent, l’idéal est d’utiliser un pinceau souple, de type pinceau pour le blush.



Conseil n°4 : fixer avec une poudre ultra-fine

Oubliez les poudres compactes teintées qui rajoutent de la couvrance et plombent l’éclat du teint. Utilisez plutôt une poudre libre très fine et déposez-la uniquement sur la zone médiane du visage.



femmeactuelle.fr







Accueil Envoyer à un ami Partager