La célébration de la fête du Travail, le 1er mai est-elle pertinente et juste?

« La fête du travail trouve ses racines de la grève des imprimeurs torontois de 1872. La victoire des grévistes, qui ont revendiqué une journée de travail de neuf heures, a été un jalon important dans la relation entre les travailleurs canadiens et leur gouvernement. »



L’Encyclopédie canadienne



"Le 1er mai 1886, aux États-Unis, 200 000 travailleurs obtiennent la journée de huit heures grâce à une forte pression des syndicats. Mais un affrontement avec la police cause la mort de plusieurs personnes."



En souvenir de cette victoire amère, les syndicats européens instituent quelques années plus tard, une « journée internationale des travailleurs » ou « Fête des travailleurs » destinée à se renouveler tous les 1er mai. Cette journée est aujourd'hui appelée "Fête du travail", bien que l'expression prête à confusion (on ne fête pas le travail à proprement parler mais l'on honore les travailleurs).



André Larané



Aujourd'hui, 1er Mai 2017. Journée internationale de la célébration de la fête du Travail. Faut-il appeler cette journée, fête du Travail ou fête des Travailleurs ? Bref ! L’appellation de cette journée du 1er Mai va de soi. Mais pour André Larané fondateur de Heredote.net que je cite ci-dessus, le 1er Mai ne fête pas le travail proprement dit mais honore les travailleurs en souvenir de la victoire obtenue aux Etats unis par les syndicats sur la réduction de leur de temps de travail à huit heures.



En effet, contrairement à André Larané, ce que je crois, ce n’est pas pertinent, aujourd’hui, au regard de la situation actuelle du chômage chronique qui frappe les jeunes et les adultes dans le monde, de continuer de fêter les travailleurs même s’ils le méritent comme si on ne compte pas de chômeurs dans le monde. Si le fait de fêter les travailleurs en 1886, était pertinent et juste à cette époque-là, malheureusement du fait d’un changement de contexte, ce n’est plus le cas maintenant au moment où on compte plusieurs millions de chômeurs dans le monde à la faveur de la mondialisation sauvage des économies, qui a généré des valeurs mercantiles dominantes au détriment des valeurs humaines.



D’emblée, je voudrais saluer à juste raison ce combat de première heure mené en 1872 par des syndicalistes canadiens torontois, sans oublier ceux aux Etats unis qui ont enregistré des morts suite à des affrontements avec la police. Ce combat a abouti à l’obtention de huit heures de travail à 200.000 travailleurs aux Etats-Unis grâce à l’action syndicale. Toutefois, je pense qu’en tenant compte du contexte actuel qui a totalement changé, la célébration du 1èr Mai exige une nouvelle vision adaptée des acteurs du monde du travail et des gouvernements du monde.



Ce qui suppose une nouvelle approche qui dépasse les raisons qui ont conduit jusqu’au jour d’au jour d’hui la célébration de la fête du travail, le 1er Mai. En 1886, la problématique sociale des travailleurs était liée aux conditions de travail notamment au nombre d’heures consacrée au travail. A chaque époque, sa réalité sociale spécifique. De toutes les époques, le travail pourvu, doit être digne, valorisant et non avilissant.



Décidément, à cette époque-là et même les années qui ont suivi plus tard, on ne connaissait pas le chômage, contrairement à ce qui se passe maintenant sous le ciel, avec un taux de chômage tellement élevé, qu’il constitue la principale demande sociale des gouvernements partout dans le monde. .



Entre 1886 et 2017, beaucoup de temps s’est écoulé. De multiples et différentes situations ont été traversées par les travailleurs. Cependant, une chose est restée figée or elle aurait dû bouger et évoluer en même temps que tout le reste en épousant son contexte mais malheureusement, ce ne fut pas le cas jusqu’à nos jours. Il s’agit de l’objet de la célébration de la fête du 1er Mai : honorer ou fêter les travailleurs. A mon humble avis, fêter uniquement les travailleurs est dépassé. Il faut désormais fêter le travail : c’est la seule valeur que nous avons en commun du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.



Ce que je crois, fêter le travail qui donne de la dignité perdue à l’homme y compris la femme par l’oisiveté, est éloquemment plus pertinent et adapté au contexte présent fortement marqué par beaucoup plus de manque d’emplois et de chômage que d’heures de travail insupportable à réduire comme ce fut le cas dans le passé, à l’origine de la fête du travail le 1er Mai. Sur ce, en continuant de célébrer la fête des travailleurs de la même manière depuis1886, en faisant le choix d’ignorer que la situation d’hier n’est plus la même que celle qui se déroule maintenant sous nos yeux, on demeure dans l’immobilisme et la contemplation d’un événement fut-il si important, que je déplore fortement.



Apparemment banal, sans intérêt pour les adeptes de la routine ou les routiniers d’un ordre social immuable. Et pourtant, je voudrais bien me tromper, il y a à ce niveau, quelque chose à méditer et à changer radicalement. Ce qui m'amène à me poser la question suivante :



Comment peut-on célébrer la fête du Travail ou des Travailleurs dans un monde comptant plusieurs millions de chômeurs en quête de travail, profondément touchés dans leur dignité par l’oisiveté ?



Ce 1er Mai 2017, journée dédiée pour fêter les travailleurs, ma pensée va aux femmes de « Bettenty » mortes par noyade les armes du travail à la main, ma pensée va aux femmes qui se lèvent à 4h du matin pour aller au travail, ma pensée va aux paysans et aux paysannes qui ont commencé à scruter le ciel pour capter un hypothétique message du ciel annonçant l'arrivée de la pluie et enfin, ma pensée va aux jeunes et aux adultes en quête d'emplois partout dans le monde, en vue de retrouver leur dignité bafouée et maltraitée par une société dominée par des valeurs mercantiles.



A la lumière de ce qui se passe au joue d’hui, le 1er Mai 2017, ici et ailleurs, notamment en France, ce que je pense: il est temps que la communauté internationale, les acteurs du monde du travail et les gouvernements du monde entier réfléchissent sur le sens de la fête du 1er Mai appelée communément fête du Travail qui n’en est pas une et sur la manière dont elle est célébrée dans un monde marqué fortement par un chômage chronique des jeunes et des adultes.



Baba Gallé Diallo

Email : bbgd70@yahoo.fr

