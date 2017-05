Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La chanteur Gui-gui, le riz en plastique et la vidéo montrant ses seins Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

Elle a encore fait naître une polémique. Ramatoulaye Sarr dit "Gui-Gui" puisque c'est d'elle qui s'agit, a posté sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle, elle soutenait avoir mangé du riz en plastique. La vidéo partagée par les sites people a fait réagir les autorités concernées.



Lesquelles ont multiplié des sorties pour rassurer les consommateurs. "Je sais pertinemment que le riz ne peut pas être en plastique. Je l'ai juste appelé ainsi, conséquemment à la polémique qui s'était installée depuis quelques jours", s'est justifiée Gui-Gui. Qui embraye: "En revanche, si j'en ai parlé, c'était plutôt pour attirer l'attention des autorités. Il faudrait qu'elle soient plus vigilantes sur les denrées que nous consommons et en vérifier la qualité.



Jugez-en vous même dans la vidéo que j'ai postée sur Internet, vous voyez la boule de riz que j'ai formée, rebondir sur le sol comme un ballon. Il y a de quoi s'alarmer. Comment du riz peut-il être aussi condensé? Si un tel riz est ingéré, comment est-ce qu'il doit une fois dans l'organisme d'un être humain?". La chanteuse s'offusque que les associations de consommateurs aient réagi négativement à sa vidéo. "Sincèrement, je suis d'avis que ce n'est pas leur rôle. Elles devaient plutôt éclairer la lanterne des sénégalais à chaque fois que de besoin", lance-telle.



Gui-Gui qui s'entretenait avec "L'Observateur" sur la 2e édition du "Festival Grand Yoff Show", dont est l'initiatrice, a abordé la polémique sur une autre vidéo, dans laquelle elle a laissé apparaître ses seins. "Je vous assure que c'était indépendant de ma volonté. C'était juste un banal accident. En faisant la vidéo, je ne me suis pas rendue compte que le haut que je portais, était aussi transparent. La lumière des flashes du téléphone aidant, ma poitrine a été mise en exergue. Je m'en excuse si j'ai heurté la sensibilité de certains...", reconnaît -elle.



