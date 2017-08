Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La chanteuse Aby Ndour échappe à une arnaque et aide la Dic à coffrer un des truands Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 18:21 | | 0 commentaire(s)| Aby Ndour l’a échappé belle ! Des soi-disant vendeurs de graines dont certaines soigneraient même le cancer ont failli l’arnaquer. «Réveillée» par ses proches qui l’ont convaincue de l’arnaque, elle a porté à la Division des investigations criminelles. Les limiers, très redoutables, ont utilisé la chanteuse comme «appât». Jouant le jeu, elle a permis aux enquêteurs de choc d’arrêter hier l’un des arnaqueurs.



Ils voulaient arnaquer la chanteuse Aby Ndour, leur plan a foiré. Un des membres du réseau a été mis aux arrêts, hier, par la Dic, grâce à la collaboration de la chanteuse, qui a fait semblant d’être tombée dans le jeu des malfrats.

Tout remonte au jour où Aby Ndour a, on ne sait trop comment, eu des contacts avec des gens qui lui ont chanté les vertus de graines qu’ils vendent sur commande et dont certaines soignent même le cancer. De fil en aiguille, ils ont réussi à convaincre la sœur de Youssou Ndour, qui passe une première commande d’un montant de 300.000 F Cfa.

Mais, quand la chanteuse donne la nouvelle à sa famille, soulignant même qu’elle s’apprêtait à faire une commande plus importante, à hauteur de 3 millions, ces proches l’en ont dissuadée. Mieux, ils lui ont fait comprendre que c’était une arnaque dont beaucoup de gens ont déjà été victimes. Comme ils ont fait avec elle, ça commence avec une première petite commande qu’un des complices achète en indiquant être prêt à acheter une quantité plus importante. Et dès que vous passez une commande pour une somme plus importante, ils disparaissent dans la nature avec vos sous.

Quand sa famille lui a ouvert les yeux, Aby Ndour a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) d’une plainte. Une aubaine pour les limiers, qui étaient eux-mêmes sur la piste des mêmes arnaqueurs depuis un bon moment. C’est ainsi qu’un plan a été ourdi, en collaboration avec Aby Ndour. Cette dernière devait jouer le jeu, en appelant les truands, pour leur fixer un rendez-vous afin de passer une seconde commande. Mais, au rendez-vous, hier, c’est une seule personne qui s’est présentée, comme si ses collaborateurs avaient flairé le coup. Et une fois sur place, le malheureux a été arrêté par les éléments de la Dic, qui étaient déjà postés sur les lieux. Mais les autres membres du réseau ne perdent rien pour attendre. Avec la ténacité des policiers, sûr qu’ils vont bientôt tomber.

Espérons que cette mésaventure d’Aby Ndour va aider beaucoup de compatriotes à y voir plus clair et à être plus prudents par rapport à ces vendeurs de graines de toutes sortes (graines de Moringa, de Goji, de Lin, de Chia, d’Eveil., de Nigelle…), auxquelles on attribue des qualités curatives presque contre tous les maux. Des vendeurs qui pullulent dans les réseaux sociaux, notamment Facebook.



Jotay.net





Accueil Envoyer à un ami Partager