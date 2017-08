La chanteuse Amy Collé Dieng passe le week-end en garde-à-vue

Amy colle Dieng n’a pas été déférée au parquet ce vendredi. La chanteuse est encore en garde-à-vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Les limiers de la police judiciaire n’ont pas encore bouclé leur enquête.



L’artiste est dans les liens de la prévention depuis jeudi après-midi pour offense au chef de l'Etat et diffusion de fausses nouvelles. Les propos incriminés se trouvent dans une bande sonore diffusée sur la toile.



On y entend la voix de la cantatrice qui se présente d’abord, au début, avant de tenir des propos désobligeants à l’endroit du président de la République. L’affaire a fait le buzz et a poussé certains internautes à demander l’arrestation d’Amy Collé Dieng. Ce qui a été fait ce jeudi. Mais depuis qu’elle est dans les liens de la prévention, des voix ne cessent de se lever pour plaider sa non culpabilité du fait qu’il s’agissait d’une discussion privée qu’elle n’est pas l’auteur de la diffusion.



D’autres comme Malal Talla "Fou malade" sollicitent la clémence du Président Macky Sall en faveur de la chanteuse qui aurait déclaré qu’elle n’était pas elle-même. Dans tous les cas, si l’infraction au chef de l’Etat est retenue, l’artiste pourrait faire l’objet d’une information judiciaire. Ce qui est synonyme de long mois de détention préventive si jamais elle est placée sous mandat de dépôt après son inculpation.



Amy Collé Dieng risque une peine de six mois à deux ans de prison et une amende de 100 000 à 1 500 000 francs CFA, selon l’article 254 du Code pénal pour offense au chef de l’etat. Elle encourt également une peine d’un à trois ans de prison et d’une amende de 100 000 et 1500 000 franc CFA pour diffusion de fausses nouvelles.



EnQuête