La chanteuse Madonna largue son jeune amant ivoirien de 25 ans. La raison ! Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017 à 14:48

Il y a plus d’un an nous vous annoncions que la chanteuse Madonna de 58 ans, était tombé sous le charme d’un jeune ivoirien de 25 ans, http://www.afrikmag.com/madonna-sous-le-charme-dun-jeune-mannequin-ivoirien/. Le couple qui ne souffrait d’aucun complexe, n’hésitait pas à s’afficher en public. Aboubakar Soumahoro, le jeune ivoirien qui est mannequin de profession, n’avait pas hésité à quitter son emploi pour rejoindre sa dulcinée à New York.



Malheureusement le couple semble ne pas avoir pu tenir trop longtemps. Madonna Louise Ciccone juste après avoir sonné le glas de cette idylle, a demandé à son ex petit-ami de faire ses valises et de quitter le bel appartement dans lequel ils vivaient tous les deux à New-York.

Cette relation qui avait suscité tant de buzz au départ, avait fini par attirer l’admiration des fans. On avait pensé que le love entre le toy boy ivoirien et la reine de la pop music, aurait été une réussite du fait de la bonne harmonie entre Aboubakar et les enfants de Madonna, Lourdes, 20 ans, Rocco, 16 ans, David, 11 ans, et Mercy, 10 ans.



Selon certaines indiscrétions, cette séparation serait causé par le fait que la chanteuse aux allures sexy se serait rapprochée d’un autre jeune homme, également mannequin. Il s’agirait du franco-portugais Kevin Sampaio, âgé de 31 ans.





