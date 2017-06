La coalition Joyyanti est une force de solution pour le Sénégal

La classe politique professionnelle dans son ensemble a le devoir et l obligation de s'oublier et de se mettre au travail pour servir notre pays et nos populations.



Les intérêts généraux des Sénégalais doivent être au dessus des intérêts des hommes et des femmes de la classe politique. Ces "Hommes Partis Politiques " ne cessent de nous montrer que les préoccupations des Sénégalais ne les intéressent pas. Ils défendent que leurs avantages et leurs pains quotidiens. Ceux sont des freins pour notre peuple.



Les "Hommes Partis Politiques" sont forts dans tous les secteurs saufs pour trouver des solutions aux problèmes et aux priorités des Sénégalais .



Le Senegal d'aujourd'hui a besoin de nouveaux visages d'hommes politiques intègres et travailleurs .



Notre pays doit se construire avec des hommes politiques d'idées, des hommes politiques de solutions aux problèmes du peuple.



Le couple, Manko (dans sa diversité) et Benno s'est du déjà vu. Rien de nouveaux ne nous a été présenté. Ceux qui les composent sont bon partout sauf pour trouver des solutions aux problèmes de nos populations. Ils constituent un frein à notre démocratie. "Dagnou Rerr" et nous n acceptons pas qu ils nous égarent aussi. Senegal Niorou Kenn. Ils ont des égos surdimensionnés.



Nous sommes habitués à ces faits et nous somme debout avec le President Abdoul Mbaye pour proposer une alternative sensé et concrète pour apporter aux Senegalais à leurs difficultés quotidiennes.



Nous nous sommes mis debout pour travailler pour une Démarche Nouvelle . Nous devons réconcilier notre peuple avec la politique et aussi sauver notre démocratie de mort pré mature.



L'homme de la situation pour incarner cette nouvelle démarche , pour faire de la politique autrement est le President Abdoul Mbaye que nous avons accepté d'accompagner sans aucune condition qui n est autre que La Défense de l intérêt général.



Le Senegal a besoin d hommes de valeurs qui s' intéressent aux Sénégalais , des hommes capables de représenter dignement nos populations à l'assemblée nationale.



Nous nous sommes engagés dans la coalition Joyyanti pour réconcilier nos populations avec la politique, pour sauver notre démocratie afin de mieux servir notre peuple et de façons désintéressée.



Les composantes de notre coalition Joyyanti constitue une alternative crédible et une solution pour notre pays le Senegal. Nous allons accompagner le President Abdoul Mbaye dans cette mission pour redresser le Senegal avec les Sénégalais.



Nous sommes une force d idées et de solutions pour le Senegal . Le

President Abdoul incarne cette nouvelle demarche politique crédible et désintéressée.



Notre coalition Joyyanti est venue à temps pour sauver notre pays de l 'asphyxie. Les enjeux pour cette législative sont de tailles. Pour relever ces défis, nous proposons aux Sénégalais des députés crédibles au service du peuple.



Comme nous l enseigne l'adage : " n'écoute pas ceux qui te disent tu n'y arrivera pas, ils ont peur que tu fasses mieux qu'eux " :



M Ousmane KANTE President du mouvement Senegal Moma Nior

Membre de la coalition Joyyanti du President Abdoul MBAYE "