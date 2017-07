La coalition "Osez l'avenir" a démarré leur campagne électorale avec des visites de proximité à Dakar Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2017 à 08:46 | | 0 commentaire(s)| La coalition "Osez l'avenir" a débuté une campagne très mouvementée. Les artères de la capitale ont refusé du monde le dimanche, partisans et membres de coalition ont effectué des visites de proximité dans différents quartiers de Dakar.



Me Aissata Tall Sall, a salué le travail entamé par sa coalition pour les élections législatives. Son premier message pour son arrivée sur le sol national, en ce début de campagne:

” Mes chers compatriotes, le 30 juillet prochain, les sénégalais ont rendez-vous avec l’histoire. En effet, à cette date, c’est encore les élections législatives. Pendant 5 ans, les Sénégalais se doivent de choisir leurs représentants à l’Assemblée nationale”, déclare d’emblée Me Aissata Tall Sall.



