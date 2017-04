La cohabitation Mitterrand-Chirac, Le Pouvoir ne se partage pas

La cohabitation désigne la coexistence institutionnelle entre un chef de l'État et un chef du gouvernement (issu de la majorité parlementaire), politiquement antagonistes. C'est une situation politique dans laquelle le président et le Premier ministre appartiennent à des partis politiques opposés.

En France, l'exemple le plus connu de cohabitation est celui qui s'est présenté à trois reprises sous la Ve République. Dans ce système politique où le président de la République a habituellement un rôle actif, compte tenu du caractère dualiste du régime parlementaire, il y a cohabitation lorsque les deux têtes de l'exécutif, président et gouvernement, appartiennent respectivement à des groupes politiques opposés.

