« La cohabitation à l’Assemblée Nationale est pure affabulation et utopie », selon les femmes de BBY

Mardi 18 Avril 2017

La Coordination Nationale des Femmes de Benno Bokk Yakaar estime que « La cohabitation à l’Assemblée Nationale soulevée par les détracteurs du régime actuel est pure affabulation et utopie ». Cette structure a aussi tenu à présenter ses condoléances les plus attristées à son Excellence le PR Macky SALL, au guide Thierno Amadou Tidiane Ba et à toute la population du Sénégal suite au drame survenu à Daaka, et leur exprime toute leur solidarité.





Les femmes de Benno convaincues que le dialogue à toujours été un exercice permanent du PR Macky SALL, magnifient son appel à l'opposition pour l'intérêt des populations sénégalaises et du Sénégal.



Ainsi, elles invitent l'opposition à plus de responsabilité et de répondre à cette main tendue du Président Macky SALL pour une gestion inclusive, participative et démocratique des grandes questions de la nation.



La cohabitation à l’Assemblée Nationale soulevée par les détracteurs du régime actuel est pure affabulation et utopie. Comme les rêves sont toujours permis, reconnaissons à cette opposition déboussolée, le droit de rêver.





Les femmes de Benno Bok Yakaar demeurent convaincues de la victoire éclatante de leur coalition au soir du 30 juillet 2017 car le peuple debout et lucide reconnait la bonne graine de l’ivraie et pomme de terre ne saurait etre comparé à Angleterre.



La Coordination Nationale des Femmes Benno appelle toutes les femmes à continuer à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour donner au Président Macky Sall la majorité qualifiée et confortable à l'Assemblée Nationale et une victoire au 1er tour des élections présidentielles de 2019.



Les femmes de Benno Bok Yakaar apporteront une réponse politique victorieuse au soir du 30 Juillet 2017.





