La communauté mouride se rappelle du dernier fils de Mame Cheikh Ibra Fall à son khilafa, Serigne Abdou Sakor Fall

ce samedi 08 Avril Avril 2017 coincide avec le jour de la commémoration du dernier dernier fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall (rta) à accéder à son khilfa, qui est Serigne Abdou Sakor Fall (rta). Il est né len 1914 et sa mère s'appelle Sokhna Débo Sarr qui était une brave femme et qui est restée longtemps dans la demeure de Mame Cheikh Ibrahima Fall sans avoir d'enfants par la volonté de DIEU.



C'est ainsi qu'elle est venu s'entretenir de la situation à Mame Cheikh Ibra qui l'a transmis à Serigne Touba (rta) pour des prières.C'est ainsi que le Cheikha a écrit sur du papier et a demandé qu'on l'attache au bras de la femme concernée.



Une année est passée et la femme Sokhna Débo Sarr a eu un garçon.Par la suite, Cheikh Ibra demande à ce qu'on informe le Cheikh de la bonne nouvelle et ainsi donné un nom à ce nouveau-née. Cheikh Ahmadou BAmba leur a répondu que ceci a déja été fait et la réponse se trouve sur le papier qu'il leur avait donné. Une fois le papier ouvert, on y trouva ce :



"MINNI LAHO ABDI WA SHOUKOR ZA KHIDMATIN LIL MOUSTAPHA HABDI SHAKOR" (que vous pouvez trouvé dans le khassida Wakana Haqqan).



